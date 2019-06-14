Сопротивление односторонности США пойдет на пользу Азии и всего мира, считает Рухани

Иранский президент добавил, что благодаря своему уникальному географическому положению Иран готов сыграть важную роль в проекте "Один пояс, один путь".

"Помимо продолжения сотрудничества с Китаем в области энергетики, Иран заинтересован в развитии инфраструктуры для устойчивых и стратегических отношений в сфере энергоснабжения", подчеркнул президент.

Си Цзиньпин, в свою очередь, заявил, что односторонний выход США из СВПД является основным фактором эскалации напряженности в регионе.

Председатель Китая подчеркнул, что его страна готова расширять сотрудничество с Ираном в региональных и глобальных собраниях для продвижения многосторонности и защиты своих интересов и развивающихся стран, добавив, что Пекин готов развивать сотрудничество с Ираном в борьбе с терроризмом и организованной преступностью.

В Бишкеке 13-14 июня проходит саммит глав государств Шанхайской организации сотрудничества. В столицу Кыргызстана уже прибыли лидеры стран-участниц и государств-наблюдателей.

Рухани из Бишкека отправится в Душанбе, где примет участие в совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

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