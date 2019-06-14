Рухани: США превратились в серьезную угрозу мировой стабильности

"За последние два года администрация США, используя свои экономические, финансовые и военные возможности и приняв агрессивный подход подорвала все международные структуры и правила и превратилась в угрозу мировой стабильности и безопасности", заявил Рухани на заседании совета ШОС.

По его словам, США угрожают другим странам, подталкивая их к нарушению резолюции СБ ООН по ядерной сделке и нормализации отношений с Тегераном. "К сожалению, США в одностороннем порядке вышли из соглашения и даже угрожают другим сторонам и странам, чтобы они нарушили резолюцию 2231 СБ ООН, которая предполагает нормализацию торговых отношений с Ираном", указал иранский президент.

"В рамках возможностей Совместного всеобъемлющего плана действий Исламская республика Иран просит остальных участников соглашения как можно скорее выполнить свои обязательства, чтобы Иран мог реализовать заложенные в нем экономические интересы", сказал Рухани.

Президент Рухани добавил, что Иран готов предоставить льготы для экономической деятельности в Иране компаниям из стран ШОС. "Правительство Исламской республики Иран готово предоставить все преимущества для экономической деятельности граждан, компаний и правительств этой организации в Иране", отметил иранский президент.

В Бишкеке 13-14 июня проходит саммит глав государств Шанхайской организации сотрудничества. В столицу Кыргызстана уже прибыли лидеры стран-участниц и государств-наблюдателей.Президент Рухани в четверг с государственным визитом прибыл в Бишкек для участия в саммите глав государств ШОС.

Рухани из Бишкека отправится в Душанбе, где примет участие в совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

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