Иран категорически отверг обвинения США в причастности к атаке на танкеры

"Иран категорически отвергает необоснованные обвинения США в связи с инцидентами с нефтяными танкерами, произошедшими 13 июня [в Оманском заливе], и осуждает их самым решительным образом" говорится в заявлении постпредства Ирана.

В документе отмечается, что заявления постпреда США при ООН [Джонатана Коэна] на заседании Совета Безопасности ООН, прошедшем 13 июня стал еще одним символом психологической войны США против Ирана.

"Война и экономический терроризм Соединенных Штатов против иранской нации и широко распространенное военное присутствие в регионе всегда были основными источниками нестабильности в регионе Персидского залива и самой серьезной угрозой миру и безопасности", отмечается в заявлении.

Постпредство Ирана также выразил обеспокоенность в связи с инцидентом с двумя танкерам в Оманском заливе.

В четверг одновременно с визитом премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Иран в Оманском заливе было совершено нападение на нефтяные танкеры Front Altair и Kokuka Courageous. В результате нападения на судах произошли взрывы и пожар. Члены экипажа эвакуированы экстренными службами Ирана и доставлены в иранский порт Джаск.

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в атаках на нефтяные танкеры в Оманском заливе.

"Я предупреждал именно о таком сценарии несколько месяцев назад: я не ясновидящий, я понимаю, чем руководствуется Группа-Б", написал в пятницу Зариф в Twitter.

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