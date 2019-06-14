МИД Ирана отверг обвинения США в атаке на танкеры в Оманском заливе

"Иран несет ответственность за обеспечение безопасности Ормузского пролива и в кратчайшее время пришел на помощь потерпевшим бедствие морякам", заявил Мусави, комментируя "безосновательные" обвинения госсекретаря США Майка Помпео в причастности Тегерана к нападениям на нефтяные танкеры в Оманском заливе.

Ранее Госсекретарь Помпео обвинил Иран в атаках на нефтяные танкеры в Оманском заливе.

"Для господина Помпео и для других американских чиновников, по-видимому, самое простое дело – обвинить Иран в подозрительном инциденте с нефтяными танкерами", подчеркнул он.

"В то время как премьер-министр Японии (Синдзо Абэ) проведет переговоры с первым лицом Исламской Республики Иран [аятоллой Али Хаменеи], чтобы уменьшить напряженность, какие тайные руки пытаются повлиять на эти усилия в регионе и кому это выгодно ?!", продолжал он, добавив, что подобные обвинения в адрес Ирана вызывают тревогу.

В четверг одновременно с визитом премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Иран в Оманском заливе было совершено нападение на нефтяные танкеры Front Altair и Kokuka Courageous. В результате нападения на судах произошли взрывы и пожар. Члены экипажа эвакуированы экстренными службами Ирана и доставлены в иранский порт Джаск.

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