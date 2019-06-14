Зариф: безосновательные обвинения в адрес Ирана – попытка саботировать дипломатию

"Тот факт, что США незамедлительно воспользовались возможностью выдвинуть обвинения против Ирана – без каких-либо фактических или косвенных доказательств – лишь делает очевидным, что Группа-Б переходит к плану Б: саботировать дипломатию – включая (ту, которую проводит премьер-министр Японии) Синдзо Абэ и скрыть экономический терроризм против Ирана", - написал Зариф на своей странице в Twitter.

В четверг одновременно с визитом премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Иран в Оманском заливе было совершено нападение на нефтяные танкеры Front Altair и Kokuka Courageous. В результате нападения на судах произошли взрывы и пожар. Члены экипажа эвакуированы экстренными службами Ирана и доставлены в иранский порт Джаск.

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в атаках на нефтяные танкеры в Оманском заливе.

"Я предупреждал именно о таком сценарии несколько месяцев назад: я не ясновидящий, я понимаю, чем руководствуется Группа-Б", написал в пятницу Зариф в Twitter.

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