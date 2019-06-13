Глава ИРНА встретился с президентом Болгарии

Зия Хашеми на встрече с Руменом Радевым на полях 6-го всемирного конгресса информационных агентств (ВКИА) призвал к обмену делегациями между Ираном и Болгарией.

Всемирный конгресс информационных агентств (ВКИА) открылся в четверг в Софии. Конгресс проводится в шестой раз, в нем примут участие руководители более 120 информагентств из 94 стран. Впервые ВКИА состоялся в 2004 году в Москве по инициативе ТАСС, в той встрече приняли участие 115 информационных служб из 100 стран мира. На мероприятии в этом году ТАСС представляют генеральный директор агентства Сергей Михайлов и его первый заместитель Михаил Гусман, который также является вице-президентом Всемирного совета информационных агентств и проведет в ходе конгресса в Софии сессию "Искусственный интеллект в современном мире".

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