13 июня 2019 - 19:47
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МИД Ирана назвал подозрительным инцидент с танкерами в Оманском заливе

МИД Ирана назвал подозрительным инцидент с танкерами в Оманском заливе

Тегеран, 13 июня, ИРНА – Комментируя нападения на два нефтяных японских танкера в Оманском заливе, официальный представитель МИД ИРИ заявил, что этот инцидент подозрительно совпал с визитом премьера Японии в Иран и встречей с иранским Верховным Лидером.

Пресс-секретарь внешнеполитического МИД Ирана в четверг выразил обеспокоенность в связи с подозрительным инцидентом в Оманском заливе.
Он заявил, что такие действия идут вразрез с региональными и трансрегиональными усилиями в целях снижения напряженности и установления мира в регионе.
«Иран поддерживает сотрудничество и диалог в регионе», написал он в Twitter.
Ранее Телеканал «Аль-Маядин» сообщил, что два нефтяных танкера подверглись нападению в Оманском заливе. По данным телеканала в Оманском заливе утром в четверг прогремели два взрыва. СМИ также сообщают, что с нескольких судов поступали сигналы бедствия.
После инцидента Иран спас с нефтяных танкеров 44 моряка, доставив их на свою территорию.

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