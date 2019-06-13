МИД Ирана назвал подозрительным инцидент с танкерами в Оманском заливе

Пресс-секретарь внешнеполитического МИД Ирана в четверг выразил обеспокоенность в связи с подозрительным инцидентом в Оманском заливе.

Он заявил, что такие действия идут вразрез с региональными и трансрегиональными усилиями в целях снижения напряженности и установления мира в регионе.

«Иран поддерживает сотрудничество и диалог в регионе», написал он в Twitter.

Ранее Телеканал «Аль-Маядин» сообщил, что два нефтяных танкера подверглись нападению в Оманском заливе. По данным телеканала в Оманском заливе утром в четверг прогремели два взрыва. СМИ также сообщают, что с нескольких судов поступали сигналы бедствия.

После инцидента Иран спас с нефтяных танкеров 44 моряка, доставив их на свою территорию.

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