Рухани отправился в Кыргызстан для участия в саммите ШОС

Иранский президент, который по приглашению президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова примет участие в саммите ШОС, также проведет ряд двусторонних встреч.

Ранее помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил, что президент России Владимир Путин и президент Ирана Хасан Рухани на полях саммита ШОС в Бишкеке 14 июня обсудят ситуацию в Сирии и СВПД.

Предыдущая встреча лидеров двух стран состоялась в феврале в Сочи на полях саммита в астанинском формате. Одной из ключевых тем в этот раз станет укрепление торгово-экономических связей.

Рухани из Бишкека отправится в Душанбе, где примет участие в совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Следите за нами в Twitter: @irnarussian

*9392