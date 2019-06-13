13 июня 2019 - 19:18
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Рухани отправился в Кыргызстан для участия в саммите ШОС

Рухани отправился в Кыргызстан для участия в саммите ШОС

Тегеран, 13 июня, ИРНА – Президент Ирана Хасан Рухани отправился в Бишкек, где в пятницу примет участие в 19-м саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Иранский президент, который по приглашению президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова примет участие в саммите ШОС, также проведет ряд двусторонних встреч.

Ранее помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил, что президент России Владимир Путин и президент Ирана Хасан Рухани на полях саммита ШОС в Бишкеке 14 июня обсудят ситуацию в Сирии и СВПД.

Предыдущая встреча лидеров двух стран состоялась в феврале в Сочи на полях саммита в астанинском формате. Одной из ключевых тем в этот раз станет укрепление торгово-экономических связей.

Рухани из Бишкека отправится в Душанбе, где примет участие в совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

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