Зариф назвал подозрительным инцидент с танкерами в Оманском заливе

"Атаки на танкеры, перевозившие связанный с Японией груз, произошли, когда премьер-министр Японии Синдзо Абэ проводил встречу и обстоятельные и дружественные переговоры с аятоллой Али Хаменеи", - написал он в своем твиттере.

"Подозрительный – слишком мягкое слово для описания того, что, вероятно, произошло этим утром. Предложенный Ираном форум по региональному диалогу является необходимым", добавил Зариф.

Ранее Телеканал «Аль-Маядин» сообщил, что два нефтяных танкера подверглись нападению в Оманском заливе. По данным телеканала в Оманском заливе утром в четверг прогремели два взрыва. СМИ также сообщают, что с нескольких судов поступали сигналы бедствия.

После инцидента Иран спас с нефтяных танкеров 44 моряка, доставив их на свою территорию.

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