Иран выразил обеспокоенность в связи с инцидентом с танкерами в Оманском заливе

"Правительство Ирана готово к сотрудничеству в сфере региональной безопасности для ее обеспечения, в том числе стратегических водных маршрутов", говорится в сообщении Рабии, опубликованном в Telegram-канале правительства Ирана.

Ранее Телеканал «Аль-Маядин» сообщил, что два нефтяных танкера подверглись нападению в Оманском заливе. По данным телеканала в Оманском заливе утром в четверг прогремели два взрыва. СМИ также сообщают, что с нескольких судов поступали сигналы бедствия.

После инцидента Иран спас с нефтяных танкеров 44 моряка, доставив их на свою территорию.

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