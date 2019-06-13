13 июня 2019 - 15:32
Journalist ID: 2177
News Code 83352184
0 Persons

МИД: Иран продолжит применять дипломатию для снижения давления

МИД: Иран продолжит применять дипломатию для снижения давления

Тегеран, 13 июня, ИРНА — Министерство иностранных дел Ирана будет использовать весь дипломатический потенциал для снижения давления, вызванного экономической войной против иранского народа, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

«МИД Ирана будет использовать все свои возможности для продвижения целей страны по снижению давления, вызванного экономической войной против иранского народа, а также установлению безопасности и стабильности в регионе и мире в соответствии с достоинством, принципы мудрости и целесообразности ", написал Мусави в Twitter.

Комментарий представителя иранского внешнеполитического ведомства сделан на фоне серии визитов иностранных дипломатов в Иран.

"Дипломатия будет продолжена", добавил он.

Ранее в понедельник министр иностранных дел Германии Хейко Маас посетил Тегеран и встретился с высокопоставленными должностными лицами Ирана. В среду Абэ прибыл в Тегеран. В тот же день он провел переговоры с иранским президентом Хасаном Рухани. Он сегодня провел встречу с Верховным дилером исламской революции аятоллой Али Хаменеи.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9409**