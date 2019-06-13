МИД: Иран продолжит применять дипломатию для снижения давления

«МИД Ирана будет использовать все свои возможности для продвижения целей страны по снижению давления, вызванного экономической войной против иранского народа, а также установлению безопасности и стабильности в регионе и мире в соответствии с достоинством, принципы мудрости и целесообразности ", написал Мусави в Twitter.

Комментарий представителя иранского внешнеполитического ведомства сделан на фоне серии визитов иностранных дипломатов в Иран.

"Дипломатия будет продолжена", добавил он.

Ранее в понедельник министр иностранных дел Германии Хейко Маас посетил Тегеран и встретился с высокопоставленными должностными лицами Ирана. В среду Абэ прибыл в Тегеран. В тот же день он провел переговоры с иранским президентом Хасаном Рухани. Он сегодня провел встречу с Верховным дилером исламской революции аятоллой Али Хаменеи.

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