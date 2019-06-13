Верховный лидер: Иран не будет вести переговоры с США

"Исламская Республика Иран не доверяет США и не будет повторять горький опыт предыдущих переговоров с Соединенными Штатами в рамках СВПД [Совместного всеобъемлющего плана действий], поскольку ни одна разумная нация не пойдет на переговоры под давлением", заявил в четверг аятолла Хаменени на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Тегеране.

В начале встречи Абэ заявил, что он намерен передать Верховному лидеру послание от президента США Дональда Трампа.

"Мы не сомневаемся в вашей доброй воле и решимости, но в отношении того, что вы сказали о президенте Соединенных Штатов, я не считаю Трампа человеком, заслуживающим какого-либо послания, и у меня нет и не будет для него никакого ответа", пояснил он.

По словам лидера, США не смогут сменить в Иране режим. "Если США действительно преследуют эту цель [смена режима в Иране], они не в силах сделать это подобно тому, как предыдущие президенты США в течение 40 лет пытались загубить Исламскую Республику Иран, но у них не получилось", подчеркнул лидер.

Аятолла Хаменеи добавил, что Вашингтон не смог бы помешать Ирану получить ядерное оружие, если бы оно понадобилось стране.

"Мы против ядерного оружия, моя фетва запретила создание ядерного оружия. Но знайте, что, если бы у нас была цель создать ядерного оружие, США не смогли бы ничего сделать с этим. Запрет со стороны США не помешал бы", указал он.

При этом аятолла Хаменеи подчеркнул, что "США не вправе указывать, какие страны могут иметь ядерное оружие, а какие нет, поскольку в самих США хранятся тысячи ядерных боеголовок".

Аятолла Хаменеи в ответ на слова Абэ о том, что США готовы к честным переговорам с Ираном, заявил, что "мы вообще мы не верим это слово, потому что честные переговоры не ведутся со стороны такого человека, как Трамп".

Верховный лидер, комментируя заявления Абэ о том, что "Переговоры с Соединенными Штатами будут способствовать продвижению Ирана", подчеркнул, что Иран будет продвигаться без переговоров с США и несмотря на санкции против страны.

Абэ прибыл в Тегеран в среду. В тот же день он провел переговоры с иранским президентом Хасаном Рухани.

Стоит отметить, что в этом году исполняется 90 лет с момента установления дипломатических отношений между Японией и Ираном. В предыдущий раз глава правительства Японии посещал Иран в 1978 году. Тогдашним премьер-министром Японии был Такэо Фукуда.

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