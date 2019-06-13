Верховный лидер принял премьер-министра Японии

Глава японского правительства прибыл в Тегеран в среду с двухдневным визитом по приглашению иранского президента Хасана Рухани. Рухани во дворце «Саадабад» встретил прибывшего в Тегеран с официальным визитом премьер-министра Японии.

Стоит отметить, что в этом году исполняется 90 лет с момента установления дипломатических отношений между Японией и Ираном. В предыдущий раз глава правительства Японии посещал Иран в 1978 году. Тогдашним премьер-министром Японии был Такэо Фукуда.

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