13 июня 2019 - 13:37
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News Code 83352020
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Верховный лидер принял премьер-министра Японии

Верховный лидер принял премьер-министра Японии

Тегеран, 13 июня. ИРНА — Верховный лидер исламской революции аятолла Али Хаменеи принял в четверг премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Глава японского правительства прибыл в Тегеран в среду с двухдневным визитом по приглашению иранского президента Хасана Рухани. Рухани во дворце «Саадабад» встретил прибывшего в Тегеран с официальным визитом премьер-министра Японии.

Стоит отметить, что в этом году исполняется 90 лет с момента установления дипломатических отношений между Японией и Ираном. В предыдущий раз глава правительства Японии посещал Иран в 1978 году. Тогдашним премьер-министром Японии был Такэо Фукуда.

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