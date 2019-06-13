Рябков: у Европы нет достаточной воли для продуктивного экономического сотрудничества с Ираном

«Европейский союз не стремится к нормальной торговле с Исламской Республикой, для этого Европе не хватает "должной политической воли". По словам дипломата, Иран должен иметь возможность продавать свои товары (в первую очередь, нефть) и получать доходы.», сообщило ВЕСТИ.RU.

Москва сожалеет, что отсутствие динамики в этом вопросе может сломать Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе. Рябков назвал "игрой на повышение ставок" отсутствие прогресса в урегулировании разногласий США и Ирана. Россия относится к кризису "со всей серьезностью".

Рябков приветствовал визит премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Иран. Россия надеется, что это поможет снизить напряженность и наладить взаимопонимание в регионе.

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