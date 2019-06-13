VІ Всемирный конгресс информагентств стартовал с присутствием гендиректора ИРНА в Болгарии

13 июня в Софии начался VІ Всемирный конгресс информационных агентств. До 15 июня представители более 100 государств и более 120 СМИ обсудят в Национальном дворце культуры в Софии будущее новостей в современных условиях медиасреды.

Конгресс организует Всемирный совет информагентств, представленный крупнейшими информационными лидерами, такими как агентство «Рейтер», «Ассошиэйтед Пресс», «Таймс», ТАСС, «Франс-Пресс», агентство «Синьхуа» и др., при содействии Болгарского телеграфного агентства. Разнообразная программа форума предусматривает встречи участников не только с представителями болгарских СМИ, но и болгарского политического класса, осуществление контактов с болгарским обществом и знакомство с фольклором, культурой и традициями Болгарии. В заключительный день конгресса предусмотрено посещение культурной столицы Европы в этом году – города Пловдив.

На форуме участники будут обсуждать, в основном, развитие информационного потока. Его будущее связано с огромными структурными и технологическими изменениями в СМИ – интернет, социальные сети, искусственный интеллект, на многие из них все еще нет ясных ответов.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

*9472