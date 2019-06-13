Бывший японский дипломат: геополитическое положение Ирана для Токио имеет стратегическое значение

Коитиро Танака в интервью ИРНА указал на визит премьер-министра страны Синдзо Абэ в Тегеран, добавив, что Токио заинтересован в инвестициях в береговую линию Макран и в стратегический порт Чабахар, а также в использовании геополитического положения Ирана в центре международного коридора запад-восток и север-юг, но односторонние санкции США создали серьезное препятствие для Токио.

Экономический эксперт раскритиковал незаконные санкции США и сказал, что Япония должна игнорировать свои большие интересы в отношениях с Ираном, из-за того, чтобы отношения между Токио и Вашингтоном не были прерваны.

Танака подчеркнул, что визит Синдзо в Иран может стать прекрасной возможностью, и если это поможет снизить напряженность и отменить санкции США, Япония готова инвестировать в различные сектора иранской экономики, от нефти до автомобильной промышленности.

«С ростом напряженности в мае крайне важно, чтобы хотя бы кто-нибудь или страна снизила напряженность на переговорах с Ираном и Соединенными Штатами. Учитывая переговоры премьер-министра Японии с президентом США, Абэ смог это сделать. Конечно, в этой поездке президент Трамп показал премьер-министру Японии зеленый свет, чтобы посетить Иран», отметил эксперт.

«Фактически, Абэ хотел посетить Иран, со времени подписания ядерной сделки, но каждый раз что-нибудь мешало ему посещать страну. Таким образом, тема (встреча Трампа и Абэ) была как прекрасная возможность поехать в Иран. Возможно, даже он (ред. - Абэ) не думал, что скоро можно будет посетить Иран, но в любом случае события были такими, чтобы он отправился в Тегеран», добавил он.

«Я считаю, что роль японского премьер-министра в этой поездке далеко выходит за рамки передачи сообщения», - сказал он. «Абэ хочет предотвратить превращение напряженности и конфликта между Ираном и США в опасную ситуацию», заключил он.

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