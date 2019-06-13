Зариф: Соединенные Штаты используют экономический терроризм для давления на население Ирана

Мохаммед Джавад Зариф в среду в интервью телеканалу Аль-Арабия об этом заявил.

«США вступили в экономическую войну с Ираном. Война - это война, и целью экономической войны также является давление на простых людей. Это означает экономический терроризм. То есть Соединенные Штаты будут применять экономический терроризм путем незаконного давления на иранский народ для достижения своих политических целей», отметил он.

«Никто в мире не ведет переговоры с террористом. Террористы должны остановить свои террористические акты», добавил он.

Зариф напомнил, что нет разницы между военной войной и экономической войной, и все возможно в условиях напряженности, в то время как регион пострадает больше всего.

«У нас очень хорошие отношения с большинством стран региона. Два или три страны региона считают, что могут достигнуть свою безопасности через Соединенные Штаты, что, несомненно, они ошибаются, и Соединенные Штаты будут использовать их для целей сионистского режима», продолжил Зариф.

Зариф назвал условия в регионе опасными, добавив, что «основная причина - в экономической войне, которую Америка начала против Ирана. Это незаконная война против международного права, которая началась с выхода США из ядерной сделки.»

«От Соединенных Штатов мы хотим знать, что они нам не нужны и что они не должны вмешиваться в отношения Ирана с другими странами и не подталкивать другие страны к подрыву их обязательств. Это наши требования», заключил Зариф.

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