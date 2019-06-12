Абэ: Япония сделает все возможное, чтобы снизить напряженность в регионе

В среду вечером Синдзо Абэ на пресс-конференции с иранским президентом Хасаном Рухани заявил, что, «учитывая теплый прием со стороны иранских властей, я очень горд тем, что посетил эту страну, потому что у Тегерана и Токио всегда были хорошие культурные отношения с историческими и давними связями.»

«Напряженность в регионе должна быть ликвидирована любой ценой, и Япония может сыграть конструктивную роль в этом отношении», - сказал пример-министр Японии, выразив свое 30-летнее желание посетить Иран, что было реализовано сегодня.

«Через 36 лет после моей первой поездки в Иран я снова посетил Тегеран. 36 лет назад, когда я приехал в Тегеран со своим отцом, министром иностранных дел, я был 20-летним парнем, который находился под влиянием этого города и гостеприимства иранского народа. Сегодня я снова испытал это чувство», отметил он.

«В течение этого периода народы двух стран претерпели различные изменения, и отношения между двумя народами Японии и Ирана продолжаются непрерывно», добавил он.

«Я горжусь тем, что посетил Тегеран в 90-ю годовщину ирано-японских отношений и поблагодарил Рухани за теплый прием в Иране. Прошло 41 год с момента последней поездки премьер-министра Японии в Тегеран, и я надеюсь, что в ближайшем будущем я снова встречусь с властями страны», продолжил он.

Я глубоко признателен фетве Верховного лидера Исламской революции за незаконный характер применения ядерного оружия с религиозной точки зрения, и мы ожидаем, что Иран сохранит приверженность ядерной сделке.

Сегодня вечером в Тегеране министр иностранных дел страны Мохаммад Джавад Зариф приветствовал Синдзо Абэ. Президент Исламской Республики Иран также официально приветствовал его во дворце Саад Абад. Завтра он должен встретиться с лидером исламской революции аятоллой Али Хаменеи.

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