Рухани: инвестиции Японии на юг Ирана гарантируют развитие двусторонних отношений

Рухани на пресс-конференции в среду вечером с премьер-министром Японии сказал, что Ирано-японские отношения являются историческими, и в этом году исполняется 90–летняя годовщина отношений между двумя странами.

«В последние годы у нас были конструктивные встречи с премьер-министром Японии, и мы приветствуем сегодня восьмой раунд конструктивных встреч и тот факт, что правительство Японии и премьер-министр полны решимости расширять политические, экономические, региональные и международные отношения», - сказал президент.

«На закрытом заседании и на встрече делегаций двух стран мы обсудили вопросы двусторонних отношений, в том числе инвестиции Японии в береговую линию Чабахар и Макран. Страна приветствует то, что Япония заинтересована в покупке нефти у Ирана и решении финансовых, научных и культурных вопросов», добавил Рухани.

По словам Рухани, отношения между Ираном и Японией историческе, и Исламская Республика Иран приветствует решимость японского правительства расширять свои всеобъемлющие отношения со страной.

«На переговорах и частных встречах с премьер-министром Японии мы говорили о множестве вопросов, включая инвестиции Японии в южные регионы Ирана, и мы рады тому, что Япония заинтересована в возобновлении закупки нефти у Ирана и решении двусторонних вопросов», продолжил он.

«На встрече с премьер-министром Японии мы также говорили в дополнение к двусторонним вопросам о безопасности и деэскалации напряженности в регионе. Мы рады, что обе страны придают большое значение стабильности и безопасности», подчеркнул он.

«Иран не начнет войну с никакой страной, но мы дадим очень решительный ответ любому агрессору», уточнил Рухани.

«Мы очень рады тому, что Япония продолжает поддерживать ядерную сделку и понимает важность этого соглашения для региона и мира», пояснил он.

Он также выразил надежду, что этот визит положит начало дальнейшему расширению двусторонних отношений и позитивным изменениям в регионе.

Рухани напомнил также о переговорах с премьер-министром Японии по вопросам иммигрантов, борьбе с наркотиками, борьбе с терроризмом, помощи в восстановлении Сирии и урегулировании йеменского кризиса.

Сегодня вечером в Тегеране министр иностранных дел страны Мохаммад Джавад Зариф приветствовал Синдзо Абэ. Президент Исламской Республики Иран также официально приветствовал его во дворце Саад Абад. Завтра он должен встретиться с лидером исламской революции аятоллой Али Хаменеи.

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