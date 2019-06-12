Рухани: Япония готова возобновить закупки нефти у Ирана

"Япония заинтересована в покупке нефти у Ирана и решении финансовых вопросов, а также развитии научных и культурных связей, которые могут обеспечить развитие двусторонних отношений", сказал Рухани на пресс-конфернции.

Иранский президент отметил, что Иран не намерен начинать войну с США. "Я сказал господину премьер-министру, что мы в регионе не будем той страной, которая начнет войну, даже с США. Но если против нас начнут вести войну, ответ наш будет решительным", добавил он.

По словам Рухани корни нынешней напряженности в Сирии лежат в экономическую войну США против Ирана. "Если сегодня мы видим напряженность в регионе, корни этой напряженности лежат в американской экономической войне против иранской нации, и если эта война прекратится, мы увидим позитивные события в регионе и мире", добавил Рухани.

"Я очень рад, что премьер-министр заявил, что продолжает поддерживать СВПД и считает, что это соглашение имеет большое значение для региона и мира", добавил Рухани.

Стоит отметить, что в этом году исполняется 90 лет с момента установления дипломатических отношений между Японией и Ираном. В предыдущий раз глава правительства Японии посещал Иран в 1978 году. Тогдашним премьер-министром Японии был Такэо Фукуда.

В ходе поездки запланирована встреча с верховным лидером исламской революции аятоллой Али Хаменеи.

Ранее в среду перед вылетом из Токио в Тегеран, Абэ заявил, что в ходе предстоящего визита в Иран намерен приложить усилия для стабилизации ситуации на Ближнем Востоке.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9409**