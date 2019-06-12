ЕС еще не предприняли действий по сохранению ядерной сделки

По его словам, до истечения ультиматума Ирана осталось меньше месяца, а Тегеран ждет от государств Европы конкретных шагов по сохранению ядерной сделки.

8 мая в годовщину выхода США из СВПД президент Ирана Хасан Рухани объявил, что Тегеран в течение 60 суток прекратит выполнение двух пунктов СВПД. Тегеран возобновит работы по обогащению урана и модернизации реактора в Араке, если участники СВПД не выполнят свои обязательства.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае прошлого года, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. В ноябре 2018 года были восстановлены санкции США против нефтяного сектора Ирана.

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