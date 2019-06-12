12 июня 2019 - 20:46
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МИД РФ: Москва не может игнорировать перспективу развала ядерной сделки с Ираном

МИД РФ: Москва не может игнорировать перспективу развала ядерной сделки с Ираном

Москва, 12 июня. ИРНА — Москва относится серьезно к нависшей над иранской ядерной сделкой угрозе развала, если не изменятся тенденции вокруг нее. Об этом как передает ТАСС заявил в среду журналистам заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков по итогам консультаций с заместителем госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.

"Мы не можем не воспринимать со всей серьезностью перспективу при наихудшем сценарии просто обрушения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, если не найдется противоядия той тенденции к игре на повышение ставок, которая наблюдается в последнее время", - указал замглавы МИД РФ.

Рябков, комментируя визит премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Иран, отметил, что Россия приветствует любые усилия, которые могут способствовать нахождению разумного баланса интересов вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). "Если японские коллеги в ходе проходящего визита сумеют помочь продвижению к взаимопониманию, в том числе между Тегераном и Вашингтоном, потому что в Москве встревожены возросшей напряженностью в регионе Персидского залива, постоянными угрозами, вплоть до угроз, имеющих характер шантажа, который слышится из некоторых столиц", - сказал он.

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