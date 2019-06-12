МИД РФ: Москва не может игнорировать перспективу развала ядерной сделки с Ираном

"Мы не можем не воспринимать со всей серьезностью перспективу при наихудшем сценарии просто обрушения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, если не найдется противоядия той тенденции к игре на повышение ставок, которая наблюдается в последнее время", - указал замглавы МИД РФ.

Рябков, комментируя визит премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Иран, отметил, что Россия приветствует любые усилия, которые могут способствовать нахождению разумного баланса интересов вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). "Если японские коллеги в ходе проходящего визита сумеют помочь продвижению к взаимопониманию, в том числе между Тегераном и Вашингтоном, потому что в Москве встревожены возросшей напряженностью в регионе Персидского залива, постоянными угрозами, вплоть до угроз, имеющих характер шантажа, который слышится из некоторых столиц", - сказал он.

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