МИД Японии: Токио призвал Иран к соблюдению условий ядерной сделки

"Глава МИД Японии Таро Коно на встрече с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом в Тегеране призвал Иран соблюдать условии ядерной сделки, заключенной в 2015 году". Об этом как сообщает Kyodo News, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Японии.

Сегодня глава японского правительства Синдзо Абэ прибыл в Тегеран с двухдневным визитом по приглашению иранского президента Хасана Рухани.

Стоит отметить, что в этом году исполняется 90 лет с момента установления дипломатических отношений между Японией и Ираном. В предыдущий раз глава правительства Японии посещал Иран в 1978 году. Тогдашним премьер-министром Японии был Такэо Фукуда.

В ходе поездки запланирована встреча с верховным лидером исламской революции аятоллой Али Хаменеи.

Ранее в среду перед вылетом из Токио в Тегеран, Абэ заявил, что в ходе предстоящего визита в Иран намерен приложить усилия для стабилизации ситуации на Ближнем Востоке.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9409**