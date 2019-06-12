12 июня 2019 - 19:07
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Россия призвала Японию поспособствовать прогрессу переговоров по СВПД

Россия призвала Японию поспособствовать прогрессу переговоров по СВПД

Москва, 12 июня. ИРНА — Москва надеется, что в ходе визита премьера Японии Синдзо Абэ в Иран появится прогресс во взаимопонимании между Тегераном и Вашингтоном, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы приветствуем любые усилия, которые могли бы способствовать нахождению разумного баланса интересов вокруг СВПД. Если японские коллеги в ходе проходящего визита сумеют помочь в продвижении к взаимопониманию в том числе и между Тегераном и Вашингтоном - для нас это будет позитивным моментом", цитирует Рябкова РИА Новости.

"Любые усилия конструктивно настроенных сил, включая правительство Японии, направленные на поиск альтернатив и решения этих проблем, мы, разумеется, приветствуем и поддерживаем", подчеркнул замглавы МИД РФ.

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