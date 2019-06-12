12 июня 2019 - 18:39
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Рухани официально приветствовал прибывшего в Тегеран премьера Японии

Рухани официально приветствовал прибывшего в Тегеран премьера Японии

Тегеран, 12 июня. ИРНА — Прибывшего в Тегеран с официальным визитом премьер-министра Японии Синдзо Абэ официально приветствовал президент Ирана Хасан Рухани во дворце «Саадабад».

Сегодня глава японского правительства Синдзо Абэ прибыл в Тегеран с двухдневным визитом по приглашению иранского президента Хасана Рухани.

Стоит отметить, что в этом году исполняется 90 лет с момента установления дипломатических отношений между Японией и Ираном. В предыдущий раз глава правительства Японии посещал Иран в 1978 году. Тогдашним премьер-министром Японии был Такэо Фукуда.

В ходе поездки запланирована встреча с  верховным лидером исламской революции аятоллой Али Хаменеи.

Ранее в среду перед вылетом из Токио в Тегеран, Абэ заявил, что в ходе предстоящего визита в Иран намерен приложить усилия для стабилизации ситуации на Ближнем Востоке.

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