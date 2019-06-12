Каждый день мы сталкиваемся с льющейся на нас пропагандой со стороны США, заявил Зариф

"Они (США) начали экономическую войну против нашего народа, мы ежедневно сталкиваемся с пропагандой и ненавистью со стороны американцев", заявил Зариф во вторник на встрече с японским коллегой Таро Коно в Тегеране.

"В этой сложной ситуации мы пытаемся найти способы улучшить благосостояние нашего народа путём пересмотра бюджетной и финансовой политики вне зависимости от нефти", добавил он.

Зариф приветствовал визит японской делегации во главе с премьер-министром страны Синдзо Абэ в Иран, который стал первым за 41 год.

Глава МИД Японии, в свою очередь, назвал Иран важной страной в регионе, заявив: "Мы считаем, что в этом важном регионе чем меньше напряжённость, тем выгоднее для всех, иначе мы все проиграем".

Японский дипломат также подчеркнул, что его страна готова предпринять все усилия по снижению напряжённости в ближневосточном регионе.

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