12 июня 2019 - 15:07
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News Code 83350741
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Глава МИД Японии встретился со своим иранским коллегой

Глава МИД Японии встретился со своим иранским коллегой

Тегеран, 12 июня, ИРНА – Министр иностранных дел Японии Таро Коно в среду провел встречу с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом в Тегеране.

Глава внешнеполитического ведомства Японии и иранский министр иностранных дел обсудили визит премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Тегеран, двусторонние отношения, последнюю ситуацию вокруг СВПД и региональные и международные события.
Встреча состоится в то время, когда Абэ через несколько часов прибудет с официальным визитом в Тегеран.

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