ООН призвала к финансовой и технической поддержке Ирана в борьбе с наркотиками

Юрий Федотов на встрече с замминистра иностранных дел Ирана по правовым и международным вопросам Голам Хосейном Дехгани заявил о расширении отношений и взаимодействия двух сторон в области борьбы с незаконным оборотом наркотиков, торговлей людьми, преступностью и коррупцией.

Указав на главную роль Исламской Республики Иран в борьбе с наркотиками, исполнительный директор Отделения Организации Объединённых Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) заявил, что роль Ирана будет подчёркнута в докладе организации, который будет опубликован 26 июня 2019 года.

Он отметил, что приказы изданы соответствующим органам для рассмотрения путей поддержки Ирана.

Иранский чиновник также указал на особое географическое положение Ирана, который находится на пути транзита наркотиков.

"Иран ежегодно тратит более 150 млн. евро для борьбы с контрабандой наркотиков", отметил он, назвав международную поддержку в этом отношении незначительной.

Он также сказал, что отказ стран-спонсоров от сотрудничества с Ираном из-за политических соображений и давления США негативно влияет на потенциал Ирана в борьбе с контрабандой наркотиков.

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