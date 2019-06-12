Политический директор службы европейской дипломатии посетит Тегеран

Как сообщает EEES, заместитель Федерики Могерини посетит страны Персидского залива, начиная с ОАЭ, с официальным визитом. Она также совершит визит в Оман, Катар и Иран.

Поездка состоится на фоне нынешней напряжённости в регионе, и считается возможностью для предотвращения провокационных действий и развития диалога со стороны ЕС, отмечается в репортаже.

После выхода США из СВПД 8 мая 2018 года и восстановления санкций Вашингтона в одностороннем порядке Иран 8 мая 2019 года объявил о сокращении ряда своих обязательств по ядерной сделке. Тегеран также дал остальным участникам договора 60 дней на обеспечение своих интересов, пообещав в этом случае вернуться к исполнению соглашения.

Визит Шмидт считается первой поездкой чиновника из ЕС после недавнего акта Ирана по СВПД.

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