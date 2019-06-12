Морской туризм между свободной зоной Энзели и Россией будет развиваться

Реза Масрур в Национальный день России в консульстве РФ в Раште заявил, что развитие российско-иранских отношений рассматривается как подход в политиках высокопоставленных чиновников в обеих странах.

Он поздравил генерального консула РФ в Реште Андрей Вадов, а также народ и правительство России, с этим праздником и отметил, что Россия является важной страной в региональных и международных отношениях.

Выразив, что объем торговли между двумя странами в прошлом году составил менее 1% от общего объема внешней торговли России, Масрур подчеркнул наличие больших мощностей в экономической, торговой, туристической и культурной сферах для развития сотрудничества.

"Сильная воля правительств двух стран основана на развитии отношений, вопрос, который рассматривается в качестве стратегии политики высокопоставленных чиновников и воли народов", добавил он.

"Учитывая инфраструктурные объекты Энзели и особой экономической зоны Лотос, развитие морского туризма на Каспии между Ираном и Россией на основе существующих возможностей в области морского туризма может привести к всестороннему расширению отношений между двумя странами", подчеркнул он.

На встрече генеральный консул России в Гиляне также подчеркнул решимость своей страны развивать двусторонние отношения со свободной зоной Энзели.

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