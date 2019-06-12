12 июня 2019 - 13:42
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Санкции США и давление на Иран больше не эффективны: Рухани

Санкции США и давление на Иран больше не эффективны: Рухани

Тегеран, 12 июня, ИРНА - Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что общие условия в стране очень хорошие, несмотря на то, что враги ведут пропаганду, отметив, что иранский народ должен знать, что американское давление на страну достигло максимального уровня, и их мощь практически заканчивается, и больше не будет эффективной.

Сегодня  Рухани на заседании кабинета министров заявил, что Соединённые Штаты наложили беспрецедентные санкции и оказывали историческое давление на Иран в течение прошлого года, пояснив, что такое давление со стороны США является беспрецедентным в истории.

"Несмотря на всё это давление и то, что враги ведут пропаганду, у нас очень хорошие условия, но это не значит, что нет никаких проблем или все проблемы устранены", добавил он.

"Несомненно, то, что Соединённые Штаты сделали против иранской нации, является одним из наиболее ярких примеров экономического терроризма, и это войдёт в историю. Но в то же время, несмотря на всё давление, иранский народ оказал сопротивление", продолжил он.

По его словам, сегодня всем хорошо известно, что США виноваты во всех проблемах, и никто не сомневается в этом.

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