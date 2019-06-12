Санкции США и давление на Иран больше не эффективны: Рухани

Сегодня Рухани на заседании кабинета министров заявил, что Соединённые Штаты наложили беспрецедентные санкции и оказывали историческое давление на Иран в течение прошлого года, пояснив, что такое давление со стороны США является беспрецедентным в истории.

"Несмотря на всё это давление и то, что враги ведут пропаганду, у нас очень хорошие условия, но это не значит, что нет никаких проблем или все проблемы устранены", добавил он.

"Несомненно, то, что Соединённые Штаты сделали против иранской нации, является одним из наиболее ярких примеров экономического терроризма, и это войдёт в историю. Но в то же время, несмотря на всё давление, иранский народ оказал сопротивление", продолжил он.

По его словам, сегодня всем хорошо известно, что США виноваты во всех проблемах, и никто не сомневается в этом.

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