МИД Ирана призвал все стороны к выполнению своих обязательств по СВПД

Аббас Мусави в среду отметил, что в случае невыполнения обязательств другими сторонами Иран пересмотрит свои обязательства по СВПД согласно механизмам, упомянутым в ядерной сделке.

"Мы согласны с высказываниями главы МИД ФРГ о значимости СВПД для международного сообщества и Европы, но нам непонятна его позиция по реализации обязательств Ираном в рамках многостороннего соглашения в одностороннем порядке", добавил он.

Он подчеркнул, что если европейские друзья серьёзно обеспокоены сохранением СВПД, тогда они должны призывать все стороны к выполнению своих обязательств и прежде всего, сами должны сохранять приверженность ядерной сделке.

Хайко Маас во вторник на встрече с министром иностранных дел Швеции отметил, что в случае выхода Ирана из ядерного соглашения страна будет изолирована на международной арене и возвратится в тот момент, что был до ядерной сделки: все санкции также будут восстановлены. Такая ситуация не в интересах Ирана.

Он также предупредил, что отмена ядерной сделки не принесёт выгоду ни Европе, ни Ирану.

Напомним, 10 июня министр иностранных дел Германии с однодневным визитом посетил Иран и встретился со своим иранским коллегой и президентом страны Хасаном Рухани. Он заявил о попытках Европы для сохранения СВПД.

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