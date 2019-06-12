Международная федерация волейбола определила сборной Ирана награду на сумму 49 000 долларов

Международная федерация волейбола выделила 7 млн. 780 000 долларов США для команд и игроков среди женщин и мужчин в Лиги Наций-2019. Награды будут вручены одной из 6 лучших команд и игроков, которые будут выбраны в команде. Проигравшие команды также получат бонус.

Мужская сборная Ирана по волейболу в воскресенье уверенно переиграла команду Японии со счётом 3:0 в 6-м матче в рамках Лиги наций-2019 в Японии. Иран набрал 16 очков и одержал победу в 5 матчах.

Первая неделя соревнований Лиги наций-2019 прошла в Китае, а вторая – в Японии.

Третья и четвертая недели соревнований пройдут в таких иранских городах, как Урмия и Ардебиль. Последняя неделя турнира состоится в Болгарии.

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