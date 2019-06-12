12 июня 2019 - 12:23
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Иранские дети стали победителями международного конкурса живописи и графики в Белоруссии

Иранские дети стали победителями международного конкурса живописи и графики в Белоруссии

Тегеран, 12 июня, ИРНА – Иранские дети и подростки стали победителями на 14-м международном конкурсе живописи и графики «На своей земле» в Белоруссии.

7 детей и 56 членов культурных центров из Ирана получили награды и почётный диплом международного конкурса живописи и графики в Белоруссии.
В этом конкурсе приняли участие 10 тыс. 615 художественных работ из 32 стран.


Конкурс «На своей земле» проводится в Белоруссии с 2006 года. За семь лет в нём приняло участие более 70 тысяч работ из 40 стран: Армении, Белоруссии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Германии, Гонконга, Греции, Грузии, Индии, Индонезии, Ирана, Казахстана, Канады, Катара, Кении, Китая, Кореи, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Малайзии, Молдовы, Намибии, Нидерландов, Объединённых Арабских Эмиратов, Польши, России, Румынии, Сербии, Словакии, Словении, Таиланда, Турции, Узбекистана, Украины, Филиппин, Хорватии, Шри-Ланки, Эстонии.

Конкурсные работы оценивает профессиональное жюри – художники и преподаватели из Белоруссии, России, Украины и других стран, обладающих большим опытом в работе с детьми.
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