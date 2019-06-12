12 июня 2019 - 12:19
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Позиция Ирана была повышена среди производителей стали

Позиция Ирана была повышена среди производителей стали

Тегеран, 12 июня, ИРНА - Всемирная ассоциация производителей стали в своем последнем докладе представила компании и ведущих мировых производителей стали в 2018 году, согласно которым Иран поднялся с 11-й в 2017 году на 11-ю позицию в 2018 году. Соответственно, производство иранской стали в 2018 году составило 24,5 млн тонн.

Согласно отчету, позиция стран и компаний-производителей стали была выпущена. В 2018 году производство стали в Иране увеличилось и позиция иранской компании IMIDRO улучшилась на две позиции.

Интересно что, Иран занимает десятое место по объему производства вместе с Италией, но благодаря продолжению производства в этой области Италия поднялась на 10-ю позицию.

IMIDRO также заняла 19-е место в этом списке с производством 16 млн 790 тыс. тонн стали в мире.

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