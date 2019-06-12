Позиция Ирана была повышена среди производителей стали

Согласно отчету, позиция стран и компаний-производителей стали была выпущена. В 2018 году производство стали в Иране увеличилось и позиция иранской компании IMIDRO улучшилась на две позиции.

Интересно что, Иран занимает десятое место по объему производства вместе с Италией, но благодаря продолжению производства в этой области Италия поднялась на 10-ю позицию.

IMIDRO также заняла 19-е место в этом списке с производством 16 млн 790 тыс. тонн стали в мире.

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