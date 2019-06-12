Китай: односторонние санкции США поставили ядерное соглашение перед проблемой

"Ван Цюнь на заседании совета управляющих МАГАТЭ заявил, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) является многосторонним соглашением, одобренным Советом Безопасности ООН, и он должен быть выполнен стабильным и всеобъемлющим образом", отметил он.

"Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в своем последнем докладе в 15-й раз подтвердило выполнение Ираном своих обязательств. Китай также высоко оценил усилия Ирана в этом отношении", заявил он.

Он выразил надежду, что международное сообщество будет работать ради взаимных интересов с Ираном, и обеспечит экономические интересы Ирана на основе СВПД,а также создаст благоприятные условия для дальнейшего выполнения обязательств Ирана.

Цюнь настоятельно призвал Соединенные Штаты устранить озабоченность международного сообщества в этом отношении, отказаться от чрезмерного давления и односторонних санкций и вернуться на путь полного выполнения по ядерной сделке. Эти условия являются единственным эффективным способом разрешения ядерной напряженности и проблем Ирана.

Цюнь подчеркнул, что китайская сторона всегда непоколебимо поддерживала и отстаивала СВПД, твердо выполняла свои обещания и обязательства, в то же время непреклонно защищала собственные законные права и интересы.

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