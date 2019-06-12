Президенты Ирана и России подчеркивают устранение препятствий на пути развития отношений двух стран: чиновник

Мостафа Салари на церемонии празднования Национального дня России в консульстве РФ в Реште поздравил с этим днем представителей правительства и граждан России в провинции Гилян указал на развитие взаимных отношений и сотрудничества, которые должны существовать между двумя странами, и отметил, что один из наиболее значимых вопросов в истории ирано-российских отношений как позитивная и блестящая точка взаимного сотрудничества и взаимодействия является получение ядерного соглашения 2015 года.

По его словам, хотя ядерная сделка носит политический характер, он имел экономические последствия, особенно для Ирана и России.

"Гилян является важным фактором развития двусторонних отношений в области безопасности и региональных проблем, использования и защиты Каспийского моря, торгово-экономических отношений и других подобных сфер", пояснил он.

Он, указывая на глубокую связь между иранскими и российскими бизнесменами, отметил, что "Мы надеемся, что препятствия на пути развития отношений между бизнесменами двух стран будет устранена как можно скорее."

Он уточнил, что президенты двух стран подчеркнули настоятельную необходимость устранения этих небольших барьеров, отметив, что "учитывая ограниченное пространство, у нас есть важная задача в развитии отношений, предпринять хорошие шаги и увидеть их последствия, поскольку международная роль провинции Гилан и наше стремление развивать ирано-российские отношения соответствует воле двух стран.

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