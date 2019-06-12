Премьер-министр Японии прибыл в Тегеран с визитом

Впервые после победы Исламской революции с 1979 года премьер-министр Японии совершает визит в Иран.
Встреча с верховным Лидером Исламской революции аятоллой Али Хаменеи и президентом Ирана Хасаном Рухани на повестке дня Абэ. Стороны обсудят главные двусторонние, региональные и международные вопросы.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сегодня перед поездкой в Тегеран выразил надежду, что встречи с официальными лицами Ирана будут способствовать снижению или нейтрализации напряженности на Ближнем Востоке.
Тегеран, 12 июня, ИРНА - Глава японского правительства Синдзо Абэ во главе высокопоставленной политико-экономической делегации по приглашению иранского президента в среду прибыл с двухдневным визитом в Тегеран.
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