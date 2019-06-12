В иранском Тебризе открылась международная выставка строительных материалов, технологий и оборудования

Эти выставки в целях представления последних достижений иранских и иностранных производителей из таких стран, как Турция, Китай, Германия, Италия, Япония, Южная Корея, Франция и Тайвань до 14 июня проходит в иранском городе Тебриз.

Бетонные и промышленные машины, фарфор и туалеты, виды напольных покрытий, лифты и связанные с ними детали, выключатели и розетки, двери и окна ПВХ, геодезическое оборудование, виды натяжных потолков, паркет, обои, влагоизоляция, виды автоматических дверей, технические и инженерные услуги, полипропиленовые трубы и фитинги, радиаторы и системы отопления и охлаждения представлены в этой выставке.

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