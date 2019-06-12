МИД Ирана приветствовал мирную передачу власти в Казахстане

Аббас Мусави пожелал успеха, благосостояния и прогресса новому избранному правительству и народу Казахстана.

Пресс-секретарь МИД Ирана также выразил надежду на продолжение хороших отношений Ирана и Казахстана на срок Касыма-Жомарта Бокоева.

10 июня Центральная избирательная комиссия Казахстана опубликовала итоги президентских выборов, согласно которым действующий президент Касым-Жомарт Токаев набрал 70,96 процента голосов. Токаева по инициативе Нурсултана Назарбаева выдвинули кандидатом в президенты от возглавляемой Назарбаевым партии «Нур Отан». Назарбаев ушел в отставку с поста президента страны в марте 2019 года. Он занимал пост президента Казахстана почти 30 лет. Явка, как сообщили в Центризбиркоме, превысила 77 процентов.

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