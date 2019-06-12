Иран: экономические санкции США нацелены на подрыв безопасности региона

Аббас Аракчи во вторник на встрече с постпредом министра иностранных дел Сингапура по делам Ближнего Востока Зайном аль-Абидином Рашидом заявил: "Ядерная программа Ирана была единственной проблемой на Ближнем Востоке, которая была разрешена дипломатическим путем, но США по неразумным и непонятным причинам вышли из ядерного соглашения".

По его словам, США ввели экономическую войну против Ирана, и именно эта война является причиной увеличения напряженности в регионе.

Сингапурский чиновник на этой встрече также указал на давления санкций на все страны и выразил надежду на снижение напряженности в регионе.

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