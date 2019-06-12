12 июня 2019 - 09:28
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Рухани поздравил с Национальным днем России

Рухани поздравил с Национальным днем России

Тегеран, 12 июня, ИРНА - Президент Ирана Хасан Рухани в послании Владимиру Путину поздравил с Национальным днем Российской Федерации правительство и нацию страны.

"Поздравляю Вас (ред. – президента РФ) и нацию страны с Национальным днем России", говорится в послании.

"Я уверен, что дружеские отношения между двумя странами все больше распространяются во всех областях и в пользу интересов двух стран", отметил он.

"Я уверен, что российское правительство и нация под Вашим руководством по-прежнему будут продолжать продвигаться по пути развития и прогресса, и дружеские отношения будут и дальше расширяться и углубляться во всех сферах и в пользу интересов двух стран", добавил Рухани.

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