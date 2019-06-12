Абэ выразил надежду, что переговоры с Ираном снизят напряженность на Ближнем Востоке

Как сообщило агентство Kyodo News Синдзо Абэ в среду в токийском аэропорту Haneda заявил, что хочет помочь миру и стабильности в регионе путем посредничества между Ираном и США.

Абэ в качестве первого лидера Японии, который после четырех десятилетий посещает Иран, намеревается использовать потенциал дружественных и традиционных отношений между Тегераном и Токио для снижения напряженности в регионе, особенно между Ираном и США, которая достигла своего наивысшего уровня.

Абэ подчеркнул, что хочет помочь снизить напряженность путем явного обмена мнениями.

"Есть опасения по поводу усиления напряженности на Ближнем Востоке, в то время как эта ситуация сосредоточила внимание международного сообщества на необходимости мира и безопасности в регионе, Япония хочет играть свою роль в максимально возможной степени", отметил он.

Синдзо Абэ посетит Тегеран 12 июня с двухдневным визитом, чтобы встретиться с верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи и президентом Хасаном Рухани.

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