От Фудзиямы до Дамаванда

Отношения между Исламской Республикой Иран и Японией, несмотря на то, что две страны находятся в западной и восточной частях Азии, имеют давнюю историю. Они имели дружеские отношения на протяжении всей своей истории, и доказательства таких отношений можно увидеть в музеях и библиотеках обеих стран и всего мира; традиции и общие ценности древней цивилизации двух стран всегда были хорошей почвой для взаимодействия и установления дружественных отношений между людьми, развития двусторонних отношений и расширения сотрудничества на международной арене.

В этом отношении историческая память двух народов никогда не забудет сотрудничества и связей правительств двух стран для решения своих проблем.

Стратегическое положение Исламской Республики Иран в регионе Западной Азии и обладание богатыми минеральными ресурсами и ископаемым топливом привело к способности играть роль в региональных и международных событиях, что всегда интересовала Японию.

Япония, со своей стороны, является третьей по величине экономикой в мире и развитой промышленно развитой страной с развитыми технологиями и передовыми знаниями и занимает особое место во внешней политике Исламской Республики Иран.

Исламская Республика Иран на основе взглядов Верховного Лидера Исламской революции и президента страны проводит стратегию укрепления сотрудничества с Востоком, и в этом отношении нет никаких препятствий для расширения отношений с Японией. Принципы внешней политики Исламской Республики Иран почти соответствуют политике Японии.

Иран и Япония в таких областях, как разделение баланса сил между региональными игроками, установление мира, стабильности и безопасность на Ближнем Востоке и в Восточной Азии, верховенство закона, уважение прав человека и человеческих ценностей, обеспечение морской безопасности, невмешательство во внутренние дела других стран и нераспространение ядерного оружия имеют общие взгляды. Общие точки зрения обеспечивают хорошую основу для расширения сотрудничества между Тегераном и Токио. При этом Япония может стать важным партнёром Ирана во внешней политике.

Поддержка Японией конструктивного и мирного ядерного соглашения 2015 года и тесные консультации по международным и региональным вопросам являются одними из важнейших показателей в нынешних отношениях между двумя странами, и в связи с этим следует указать на восьмикратные визиты лидеров двух стран за последние пять лет на полях международных саммитов, а также визит спикера иранского парламента в феврале прошлого года, и визит министра иностранных дел страны Мохаммада Джавада Зарифа в Японию. Все это показывает блестящую историю политических и парламентских отношений между двумя странами.

Обе страны, Иран и Япония, и международное сообщество скоро увидят достижения этого важного исторического визита.

Итогом переговоров высокопоставленных чиновников двух стран будет дорожная карта двустороннего и многостороннего сотрудничества, которая приведёт к позитивному шагу к миру, стабильности и безопасности в регионе.

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