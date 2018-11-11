11 нояб. 2018 г., 15:09
News Code: 3655760
0 Persons

Франция выступает против санкций США в отношении Ирана

Франция выступает против санкций США в отношении Ирана

Тегеран, 11 ноября, ИРНА – Франция не приемлет того, что французские компании будут жертвами транстерриториальных санкций США, если они соблюдают правила.

Как говорится в заявлении МИД Франции, Париж глубоко сожалеет в связи с решением США возобновить санкции против Ирана.

"Мы со своим европейскими партнёрами откровенно выступаем за сохранение ядерной сделки и защиту торговых интересов с Ираном", отмечается в заявлении.

Указав на специальный механизм расчётов с Ираном, Франция заявила,что считает, что временная цель механизма – упрощение финансовых сделок для компаний, которые стремятся к продолжению торговых отношений с Ираном.

"Специальный механизм расчётов с Ираном служит средством экономического верховенства ЕС", говорится в заявлении.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

*9392