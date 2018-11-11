Франция выступает против санкций США в отношении Ирана

Тегеран, 11 ноября, ИРНА – Франция не приемлет того, что французские компании будут жертвами транстерриториальных санкций США, если они соблюдают правила.
"Мы со своим европейскими партнёрами откровенно выступаем за сохранение ядерной сделки и защиту торговых интересов с Ираном", отмечается в заявлении.
Указав на специальный механизм расчётов с Ираном, Франция заявила,что считает, что временная цель механизма – упрощение финансовых сделок для компаний, которые стремятся к продолжению торговых отношений с Ираном.
"Специальный механизм расчётов с Ираном служит средством экономического верховенства ЕС", говорится в заявлении.
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