Франция выступает против санкций США в отношении Ирана

Как говорится в заявлении МИД Франции, Париж глубоко сожалеет в связи с решением США возобновить санкции против Ирана."Мы со своим европейскими партнёрами откровенно выступаем за сохранение ядерной сделки и защиту торговых интересов с Ираном", отмечается в заявлении.Указав на специальный механизм расчётов с Ираном, Франция заявила,что считает, что временная цель механизма – упрощение финансовых сделок для компаний, которые стремятся к продолжению торговых отношений с Ираном."Специальный механизм расчётов с Ираном служит средством экономического верховенства ЕС", говорится в заявлении.Следите за нами в Twitter @irnarussian*9392