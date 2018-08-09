9 авг. 2018 г., 22:47
News Code: 3642067
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Ваези: односторонние санкции США больше не эффективны

Ваези: односторонние санкции США больше не эффективны

Анкара, 9 августа, ИРНА – Глава администрации президента Исламской Республики Иран Махмуд Ваези заявил, что односторонние санкции США больше не работают.

Руководитель администрации президента Ирана, который отправился в четверг в Турцию для передачи послания Рухани президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщил ИРНА, что регион и мир не приветствовали восстановление санкций против Ирана, а также внесение в санкционный список 2 турецких министров.

Он сказал, что новый подход правительства США к глобальным проблемам неприемлем для мирового общественного мнения.

Ваези также добавил, что администрация США считает, что то, что она диктует, должно быть принято другими странами, но такой метод неприемлем для стран и правительств.

Помимо встречи с президентом Турции Ваези также проведёт переговоры с главой МИД страны Мевлютом Чавушоглу и рядом высокопоставленных чиновников.

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