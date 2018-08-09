Ваези: односторонние санкции США больше не эффективны

Руководитель администрации президента Ирана, который отправился в четверг в Турцию для передачи послания Рухани президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщил ИРНА, что регион и мир не приветствовали восстановление санкций против Ирана, а также внесение в санкционный список 2 турецких министров.Он сказал, что новый подход правительства США к глобальным проблемам неприемлем для мирового общественного мнения.Ваези также добавил, что администрация США считает, что то, что она диктует, должно быть принято другими странами, но такой метод неприемлем для стран и правительств.Помимо встречи с президентом Турции Ваези также проведёт переговоры с главой МИД страны Мевлютом Чавушоглу и рядом высокопоставленных чиновников.Следите за нами в Twitter:@irnarussian9409**