7 июля 2018 - 15:18
News Code 3637671
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Иранский гимнаст вышел в финал Кубка мира по гимнастике в Турции

Иранский гимнаст вышел в финал Кубка мира по гимнастике в Турции

Тегеран, 7 июля, ИРНА – Иранский гимнаст вышел в финал Кубка мира по гимнастике, проходящего в Турции, в упражнении на коне.

Титул чемпиона мира на этом снаряде достался азербайджанскому представителю и второе место занял иранский Саид Реза Кейха (13,950).

Гимнасты из таких стран, как Ирландия, Турция, Великобритания и Канада также вышли в финал Кубка мира по гимнастике.

Кубок мира по спортивной гимнастике проходит 6-8 июля в турецком Мерсине. В соревнованиях приняли участие 55 спортсменов из 16 стран. Первый кубок мира по гимнастике прошел в Турции в 2016 году.



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