Иранский гимнаст вышел в финал Кубка мира по гимнастике в Турции

Титул чемпиона мира на этом снаряде достался азербайджанскому представителю и второе место занял иранский Саид Реза Кейха (13,950).Гимнасты из таких стран, как Ирландия, Турция, Великобритания и Канада также вышли в финал Кубка мира по гимнастике.Кубок мира по спортивной гимнастике проходит 6-8 июля в турецком Мерсине. В соревнованиях приняли участие 55 спортсменов из 16 стран. Первый кубок мира по гимнастике прошел в Турции в 2016 году.Следите за нами в Twitter @irnarussian*9392