Представители разных стран мира выразили соболезнования в связи с крушением самолёта в Иране

Лидер Омана, президент Турции, глава Армении, президент Таджикистана, президент и премьер-министр Грузии выразили соболезнования в связи с крушением самолёта в Иране.Владимир Путин также направил телеграмму соболезнования президенту Исламской Республики Иран Хасану Рухани в связи с гибелью пассажиров и членов экипажа самолёта, потерпевшего крушение в провинции Исфахан.Глава государства подчеркнул, что в России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате произошедшей трагедии, и желают им мужества и стойкости в этот тяжёлый час.Телеграмму соболезнования в связи с авиакатастрофой в Иране направил также президент Азербайджана. "Президент Ильхам Алиев передаёт слова сочувствия и поддержки Хасану Рухани, родным и близким погибших и всему иранскому народу". Об этом сообщает официальный сайт главы государства."Сегодняшняя авиакатастрофа в Иране вызвала потерю многих жизней. В эти трудные времена ЕС выражает глубочайшие соболезнования семьям погибших и их близких", говорится в заявлении ЕС.Пассажирский самолёт ATR-72 авиакомпании Асеман, выполнявший рейс Тегеран – Ясудж, в воскресенье пропал с радаров примерно спустя 50 минут после начала полёта. Самолёт потерпел крушение в районе города Семиром в иранской провинции Исфахан, врезавшись в хребет Дена. На борту самолёта находились 66 человек — 60 пассажиров, в том числе 1 ребенок, и 6 членов экипажа. По предварительным данным, все они погибли.Следите за нами в Twitter @irnarussian*9392