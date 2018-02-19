Представители разных стран мира выразили соболезнования в связи с крушением самолёта в Иране

Тегеран, 19 февраля. ИРНА – Официальные лица из разных стран мира направили телеграммы соболезнования президенту Ирана Хасану Рухани в связи с крушением пассажирского лайнера ATR-72.
Владимир Путин также направил телеграмму соболезнования президенту Исламской Республики Иран Хасану Рухани в связи с гибелью пассажиров и членов экипажа самолёта, потерпевшего крушение в провинции Исфахан.
Глава государства подчеркнул, что в России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате произошедшей трагедии, и желают им мужества и стойкости в этот тяжёлый час.
Телеграмму соболезнования в связи с авиакатастрофой в Иране направил также президент Азербайджана. "Президент Ильхам Алиев передаёт слова сочувствия и поддержки Хасану Рухани, родным и близким погибших и всему иранскому народу". Об этом сообщает официальный сайт главы государства.
"Сегодняшняя авиакатастрофа в Иране вызвала потерю многих жизней. В эти трудные времена ЕС выражает глубочайшие соболезнования семьям погибших и их близких", говорится в заявлении ЕС.
Пассажирский самолёт ATR-72 авиакомпании Асеман, выполнявший рейс Тегеран – Ясудж, в воскресенье пропал с радаров примерно спустя 50 минут после начала полёта. Самолёт потерпел крушение в районе города Семиром в иранской провинции Исфахан, врезавшись в хребет Дена. На борту самолёта находились 66 человек — 60 пассажиров, в том числе 1 ребенок, и 6 членов экипажа. По предварительным данным, все они погибли.
Следите за нами в Twitter @irnarussian
*9392
-
Иранские борцы выиграли общекомандный зачет чемпионата мира
Тегеран, 3 ноября. ИРНА — Сборная Ирана по греко-римской борьбе одержала победу в общекомандном…
-
Азмун стал лучшим игроком Российской премьер-лиги в октябре
Тегеран, 3 октября. ИРНА — Нападающий сборной Ирана и петербургского футбольного клуба "Зенит"…
-
Глава судебной власти Ирана призвал расследовать преступления США в международном суде
Тегеран, 3 ноября. ИРНА — Глава судебной власти Ирана Ибрагим Раиси призвал начинать расследование…
-
Иран занимает первое место в Индексе кибербезопасности в регионе
Боджнурд, 3 октября. ИРНА — Исламская Республика Иран уже несколько лет сохраняет за собой…
-
Дни культуры России пройдут в Иране в ноябре
Тегеран, 3 ноября. ИРНА — Дни культуры России в Иране пройдут с 9 по 14 ноября 2019 года в…
-
Лидер: споры между Ираном и США коренятся в перевороте 1953 года
Тегеран, 3 октября. ИРНА — Некоторые искажают историю начала конфликта между Ираном и США,…
-
Чемпионат Ирана по дартсу
Чемпионат Ирана по дартсу с участием команд из 32 провинций страны прошли в иранском городе…
-
Иранская велосипедистка поддерживает строительство школы в стране
Иранская велосипедистка Сахар Туси в целях поддержки строительства школы в стране намерена…
-
Дворец Масудие в Тегеране
Одним из самых красивых исторических зданий династии Каджаров является дворец Масудие в центре…
-
Европейские туристы посетили шафрановые фермы в провинции Южный Хорасан
Гонабад, 3 ноября, ИРНА – 10 европейских туристов из Франции и Швейцарии в субботу посетили…