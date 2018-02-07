Объём экспорта газового конденсата из месторождения Южный Парс составил 14 млн. барр.

По его словам, за прошедший месяц дей по иранскому календарю (с 22 декабря 2017 г. по 21 января 2018 г.) общий объём экспорта газового конденсата из месторождения Южный Парс составил 14,4 млн. барр.Крупнейшее в мире нефтегазовое месторождение в Персидском заливе разделено на 2 части – иранскую и катарскую. Запасы иранской части месторождения оцениваются около 14 трлн. кубометров газа и 27 млрд. баррелей нефти. Иран ведёт поэтапное освоение месторождения, разбив всю его площадь на 28 участков.В 2011 году в результате введения санкций против Ирана экспорт иранской нефти значительно сократился. Однако с момента снятия антииранских санкций в начале 2016 года страна активно наращивает добычу нефти. При этом экспорт иранской нефти значительно вырос за последние полтора года.Следите за нами в Twitter @irnarussian9409**