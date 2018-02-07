Лариджани: российско-иранское сотрудничество выгодно всему региону

"Продолжение сотрудничества между двумя странами необходимо для достижения дальнейших успехов", отметил Лариджани на встрече с главой комитета Госдумы РФ по международным делам Леонидом Слуцким в Тегеране.Председатель иранского парламента указал на создание совместной парламентской комиссии между Ираном и Россией, заявив, что комиссия способствует развитию сотрудничества между Тегераном и Москвой.Лариджани призвал не ограничивать возможности сотрудничества двух стран по урегулированию ситуации в Сирии, так как все мероприятия не должны ограничиваться Сирией и региональными вопросами, и подчеркнул необходимость расширения взаимного сотрудничества по всем направлениям. При этом он обратил внимание на широкий спектр направлений двустороннего взаимодействия в экономической сфере.В свою очередь, Слуцкий приветствовал роль Лариджани и иранского парламента в региональных событиях, отметив, что председатель Государственной Думы Вячеслав Володин считает Лариджани своим другом и влиятельным лицом в укреплении двусторонних отношений.По его словам, все возможности двух стран должны применяться для развития взаимного сотрудничества. "Россия готова обеспечивать необходимую инфраструктуру для создания общего будущего", резюмировал депутат Госдумы РФ.Следите за нами в Twitter @irnarussian9409**